Carlo Ancelotti: « Si tu ne veux pas te blesser, reste dans ton canapé »

En conférence presse ce lundi, avant d’affronter Leipzig en Ligue des champions, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien italien d’évoquer plusieurs sujets, notamment le risque que les joueurs lèvent le pied à l’approche du Mondial 2022.

La Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) approche à grands pas. A cause de son déroulement au Qatar, la compétition a été exceptionnellement programmée en pleine saison. Le risque de blessures pour les joueurs avant le tournoi est donc très élevé. D’ailleurs, plusieurs nations ont déjà dû faire face au forfait de certains de leurs cadres comme la France avec N’Golo Kanté, l’Angleterre avec Reece James ou encore le Portugal avec Diogo Jota.

Pour éviter de rejoindre la liste des forfaits, certains footballeurs pourraient donc décider de lever le pied à quelques semaines du coup d’envoi de la compétition. Interrogé à ce sujet ce lundi, en conférence de presse avant le duel contre Leipzig en C1 (mardi), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a lancé un avertissement à ses joueurs.

« Les blessures font partie du football. ‘Si tu ne veux pas te blesser, reste dans ton canapé’, c’est la phrase que je répète à mes joueurs. Cela peut arriver à l’entraînement, un léger contact… c’est quelque chose qui peut arriver et on ne peut rien y faire. Tout le monde veut s’entraîner, personne ne m’a jamais dit « Je ne veux pas m’entraîner parce que j’ai peur ». Sinon je leur dirais : « restez chez vous, il y a beaucoup de bons films et séries…« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Real France.

Le technicien a également rappelé qu’aucun match n’était plus important que d’autres au Real Madrid, durant cette période pré mondial. « Dans ce club, chaque match est important, qu’il s’agisse de la Champions ou de la Liga. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la pause et nous voulons bien y arriver, car nous voulons être en bonne position pour la phase retour. » Le message est clair, les joueurs Madrilènes devront rapporter les trois points de leur déplacement en Allemagne pour satisfaire leur entraîneur.