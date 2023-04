Carlo Ancelotti: « Pour moi, entraîner Barcelone est impossible »

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a assuré qu’entraîner le FC Barcelone n’était pas envisageable pour lui.

Lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, qui s’est déroulée ce mercredi soir, le Real Madrid a écrasé le FC Barcelone sur un score de 4-0, se qualifiant ainsi pour la finale. Ce résultat est très positif pour les Madrilènes, mais surtout pour leur entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien italien annoncé sur le départ ces dernières semaines, se donne un peu de répit et voit même sa cote de popularité de nouveau grimper à Madrid.

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, Ancelotti s’est pourtant vu poser une question surprenante. On lui a ainsi demandé s’il accepterait de prendre la place de Xavi et d’entraîner le Barça dans le futur. Pour le technicien italien cette option n’est même pas envisageable.

«Pour moi, entraîner Barcelone est impossible en raison de mon histoire, donc je ne changerais pas. J’ai beaucoup de respect pour Xavi et pour le Barça, mais je ne changerais pour personne, parce que je suis dans le meilleur club du monde, dans un endroit où je vois beaucoup d’affection et je ne veux pas changer. Nous allons jouer la quatrième finale de la saison, mais nous devons bien finir la saison. Nous sommes satisfaits, même si nous sommes derrière Barcelone parce que le Barça a très bien travaillé. Mais nous pensons à la Liga, parce que cela aide à avoir une bonne dynamique et parce que même si les mathématiques nous condamnent, nous allons nous battre», a-t-il déclaré, selon la transcription de Footmercato.

Le Real Madrid retrouve la Liga ce samedi, avec un autre choc contre Villarreal cette fois-ci. Les Merengue qui ont déjà sans doute déjà dit adieu au titre vont certainement se servir de cette rencontre pour préparer au mieux leur quart de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea mercredi prochain