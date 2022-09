Carlo Ancelotti: « Je suis content de notre mercato »

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué le mercato de son club. Le technicien italien s’est montré satisfait des opérations effectuées par la direction madrilène.

Le mercato estival européen a officiellement fermé ses portes, ce jeudi à minuit, en tout cas pour ce qui est des cinq grands championnats. Le champion d’Espagne et d’Europe en titre, le Real Madrid, s’est montré plutôt discret lors de cette fenêtre des transferts, avec seulement deux arrivées notamment Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Le club espagnol a pourtant connu énormément de départs avec entre autres, Casemiro, Isco, Marcelo, Gareth Bale, ou encore Luka Jovic.

Interrogé sur les opérations réalisées par son club lors de ce mercato, en conférence de presse, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est dit “content”. « Nous avons évalué les départs. Le mercato a été fermé avec la signature de Tchouaméni. En ce qui concerne les départs, nous avons parlé de certaines situations : Casemiro, Asensio…. Je suis content du mercato, car les joueurs qui pourraient partir, je peux compter sur eux”, a expliqué l’ancien entraîneur du PSG.

Carlo Ancelotti a également évoqué le retour du Real Madrid au Santiago Bernabeu. En effet, en raison des travaux que subit leur stade, les Merengue ont disputé leur trois premier match de la saison en Liga à l’extérieur. Ce samedi, ils effectueront leur retour devant leur public contre le Real Bétis, pour le compte de la quatrième journée du championnat espagnol.

“Nous avons eu de très bons moments l’année dernière dans notre stade. Nous commençons par un match compliqué contre une équipe qui sera compétitive (…) Notre idée ne change pas. Nous voulons garder la même identité. Il se peut qu’à la maison, nous soyons un peu plus intenses, un peu plus agressifs. Le match de demain est difficile car le Betis joue très bien, il est dans une bonne dynamique, il est en confiance. À ce stade, la saison commence vraiment car nous commençons à jouer tous les trois jours« , a déclaré le technicien italien.

Après trois victoires consécutives contre Almeria (1-2), le Celta Vigo (1-4) et l’Espanyol Barcelone (1-3), le Real Madrid veut certainement poursuivre sur sa lancée en Liga. Et les Merengues pourront compter sur leurs hommes en forme du moment, Karim Benzema, Vinicius Jr et Aurélien Tchouaméni, auteur de très belles performances depuis le départ de Casemiro.