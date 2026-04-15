Carburant en Afrique : top 10 des pays aux prix les plus élevés en avril 2026 selon GlobalPetrolPrices

Hausse des prix du carburant en Afrique en avril 2026 : selon les relevés publiés par GlobalPetrolPrices, plusieurs États du continent connaissent une progression marquée des tarifs à la pompe, avec le Malawi en tête du classement continental et deux membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) figurant parmi les dix pays les plus affectés. Malgré des augmentations supérieures à 50 % observées au Nigéria, le géant ouest-africain n’apparaît pas dans ce top 10.

Le Malawi enregistre le prix le plus élevé en Afrique pour le mois d’avril, à 3,847 dollars US le litre d’essence, soit environ 2 140,19 francs CFA selon la conversion prise en compte par les observateurs. À l’échelle mondiale, ce niveau place le Malawi au deuxième rang des pays les plus chers, derrière Hong Kong, où le litre est facturé 4,135 dollars US.

Le classement africain établi par GlobalPetrolPrices pour avril 2026 place ensuite, par ordre décroissant : le Zimbabwe (2,230 USD), la Centrafrique (1,849 USD), la Sierra Leone (1,779 USD), le Maroc (1,642 USD), le Sénégal (1,618 USD), le Rwanda (1,577 USD), le Mali (1,539 USD), le Burkina Faso (1,495 USD) et le Cameroun (1,479 USD). Ces niveaux contrastent fortement avec les extrêmes observés au niveau mondial, où la Libye affiche le tarif le plus bas à 0,024 dollar US le litre.

Facteurs explicatifs et dynamiques régionales

Les analystes pointent plusieurs causes pour expliquer ces hausses : la faiblesse des capacités de raffinage locales, une dépendance élevée aux importations de produits pétroliers raffinés et des perturbations sur les voies maritimes. La crise liée au conflit en Iran, qui affecte le trafic dans le détroit d’Ormuz, est citée comme un facteur ayant contribué à des perturbations rapides des chaînes d’approvisionnement et à des tensions sur les prix internationaux.

La variabilité régionale est notable : au Ghana, en Tanzanie et au Malawi, les hausses observées oscillent entre 15 % et 30 %. Des augmentations dépassant 50 % ont été relevées dans certaines juridictions, tandis que les prix du diesel ont parfois bondi de plus de 70 %, reflétant des distorsions entre produits et segments de marché. Ces mouvements mettent en lumière la vulnérabilité des économies dépendantes des carburants importés, même lorsque des ressources pétrolières brutes sont disponibles sur le territoire national, faute d’infrastructures de raffinage suffisantes.

Parmi les observations de la dernière mise à jour, deux États membres de l’Alliance des États du Sahel (Mali et Burkina Faso) figurent dans le top 10 africain des prix les plus élevés. Le classement d’avril 2026 constate également des mouvements entre pays : la Côte d’Ivoire ne figure plus parmi les dix premiers et affiche désormais un prix de 1,464 dollars US le litre, tandis que le Burundi et les Seychelles sont également sortis du top 10, et que le Maroc, le Rwanda et le Mali y font leur entrée. Au plan mondial, Hong Kong conserve le prix le plus élevé à 4,135 dollars US, alors que la Libye présente le tarif le plus bas à 0,024 dollars US. La Côte d’Ivoire affiche 1,464 dollars US et ne figure plus dans le top 10.