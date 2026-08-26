Carburant dans l’UEMOA : le litre d’essence super varie de 499 FCFA au Niger à 990 FCFA au Sénégal

Dans l’espace UEMOA, le litre d’essence super s’établit au 19 août 2026 à 499 FCFA au Niger, contre 990 FCFA au Sénégal. L’écart atteint ainsi 491 FCFA entre les deux extrêmes relevés dans l’union monétaire.

Au Sénégal, le nouveau barème est entré en vigueur le 15 août 2026. Le supercarburant y a été porté à 990 F CFA le litre et le gasoil à 755 F CFA, après une décision du gouvernement qui invoque la hausse des cours mondiaux du pétrole.

Au Niger, l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie affiche toujours un tarif de 499 FCFA pour le litre de Super 91 et de 618 FCFA pour le gasoil. Ces prix renvoient à l’arrêté du 22 juillet 2024 maintenu comme référence officielle.

Madis Invest relève qu’à la même date, la fourchette régionale du super s’étend de 499 à 990 FCFA dans l’UEMOA. Ces écarts reflètent des politiques nationales différentes en matière de subvention, de fiscalité et d’approvisionnement.

Selon le gouvernement sénégalais, l’effort de subvention au secteur des carburants dépasse 245 milliards de F CFA depuis le début de l’année 2026. Dakar affirme aussi qu’au nouveau barème, le coût réel d’importation reste supérieur au prix payé à la pompe.