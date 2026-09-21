Dangote envisage d’abandonner l’acier pour miser plus de 10 milliards $ sur l’électricité

Aliko Dangote envisage de renoncer à son projet dans l’acier pour rediriger plus de 10 milliards de dollars vers l’électricité en Afrique au cours des trois à quatre prochaines années. L’homme d’affaires nigérian dit vouloir s’attaquer au déficit énergétique du continent, où plus de 600 millions de personnes restent sans accès à l’électricité.

Dans un entretien publié lundi 21 septembre par Al Jazeera, le président du groupe Dangote a expliqué que son conglomérat pourrait abandonner une ou deux activités prévues, dont l’acier, afin de concentrer davantage de capitaux sur l’énergie. Il chiffre à plus de 10 milliards de dollars l’effort envisagé pour le seul secteur électrique.

Le milliardaire présente l’électricité comme une condition préalable à l’industrialisation et à la croissance économique. Il estime que l’Afrique ne peut durablement accroître sa production et son activité industrielle sans résoudre le manque d’accès à une énergie fiable.

Dangote Group est déjà présent dans le ciment, les engrais, le sucre et le raffinage pétrolier. La réorientation évoquée lundi porterait donc sur des capitaux destinés à de nouvelles activités, dont le projet sidérurgique que l’industriel dit pouvoir abandonner au profit de l’électricité.

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Dans le même entretien, Aliko Dangote a aussi confirmé son intention de doubler la capacité de sa raffinerie et d’ouvrir davantage le capital de ses entreprises aux investisseurs. Le groupe poursuit ainsi plusieurs projets d’expansion en parallèle de ce nouveau programme énergétique.

Aucun détail n’a encore été donné sur les pays visés, les centrales concernées ou la capacité totale que représenteraient ces investissements. L’annonce faite le 21 septembre fixe pour l’instant un horizon de trois à quatre ans et une enveloppe supérieure à 10 milliards de dollars.