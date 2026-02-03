Carabao Cup : sur quelles chaînes regarder Arsenal–Chelsea

Arsenal reçoit Chelsea ce mardi à 20h GMT à l’Emirates Stadium pour le match retour de la demi-finale de la Carabao Cup. Après avoir pris un léger avantage lors du duel aller à Stamford Bridge, l’équipe d’Arteta aborde cette rencontre avec l’objectif de transformer son succès extérieur en qualification pour la finale.

Arsenal reçoit Chelsea ce mardi à 20h GMT à l’Emirates Stadium pour le match retour de la demi-finale de la Carabao Cup. Après avoir pris un léger avantage lors du duel aller à Stamford Bridge, l’équipe d’Arteta aborde cette rencontre avec l’objectif de transformer son succès extérieur en qualification pour la finale.

Lors du premier acte disputé à Chelsea, les Gunners s’étaient imposés sur le score de 3-2 dans une confrontation âpre et riche en rebondissements. Cette victoire obtenue mi-janvier donne à Arsenal la possibilité de boucler l’affaire devant son public, mais le bref avantage acquis à Londres-Ouest demeure loin d’être définitif face à des Blues capables de renversements rapides.

Cette affiche londonienne s’annonce intense : rivalité régionale, enjeu majeur et un ticket pour la finale de la League Cup à la clé. Les deux équipes devraient livrer un duel serré, chacun cherchant à imposer son rythme et à marquer le tournant décisif de la confrontation.

Publicité

Diffusion TV et options de streaming

La retransmission varie suivant les pays. Au Royaume-Uni, le match sera programmé sur Sky Sports Main Event et les chaînes Sky Sports, avec un dispositif d’avant- et d’après-match conséquent ; il sera aussi proposé en clair sur ITV1. Pour les téléspectateurs français et ceux d’Afrique francophone, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS MAX 4, accessible via les bouquets beIN Sports dans plusieurs territoires.

Côté streaming, plusieurs solutions officielles permettront de suivre la rencontre en direct. Les abonnés britanniques pourront se connecter via Sky Sports App, Sky Go ou la plateforme NOW TV, tandis que la diffusion gratuite assurée par ITV1 sera disponible en ligne sur ITVX pour les résidents du Royaume-Uni. Les fans francophones pourront, quant à eux, regarder la demi-finale en streaming via beIN CONNECT, sur abonnement beIN Sports.