Carabao Cup: Joe Cole prédit la finale Arsenal – Manchester City
Pour la finale de la Carabao Cup entre Arsenal et Manchester City, l’ancien international anglais, Joe Cole, mise sur un succès des Gunners face aux Cityzens et annonce une rencontre aussi spectaculaire que tendue.
À l’approche de la finale de la Carabao Cup, Joe Cole s’est risqué au jeu des pronostics. L’ex-milieu international a livré son analyse avant le choc entre Arsenal et Manchester City. Les deux cadors de Premier League se retrouvent ce dimanche avec, en jeu, le premier trophée majeur de la saison. Pour rallier la finale, Arsenal a pris le dessus sur Chelsea au terme d’une double confrontation maîtrisée (4-2 au cumul), tandis que City s’est défait de Newcastle dans le dernier carré.
Interrogé dans le podcast The Dressing Room, Joe Cole a affiché sa confiance envers les Gunners : « J’ai vu Manchester City à l’œuvre, mais je pense toujours qu’Arsenal va les battre. » L’ancien international anglais s’attend également à une rencontre spectaculaire :
« Ce sera un match formidable pour les spectateurs neutres. » Avant de glisser, non sans malice, un dernier pronostic sur l’ambiance :
« Je prévois aussi quelques échauffourées entre les bancs d’Arsenal et de City. »