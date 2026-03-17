Carabao Cup: Joe Cole prédit la finale Arsenal – Manchester City

À l’approche de la finale de la Carabao Cup, Joe Cole s’est risqué au jeu des pronostics. L’ex-milieu international a livré son analyse avant le choc entre Arsenal et Manchester City. Les deux cadors de Premier League se retrouvent ce dimanche avec, en jeu, le premier trophée majeur de la saison. Pour rallier la finale, Arsenal a pris le dessus sur Chelsea au terme d’une double confrontation maîtrisée (4-2 au cumul), tandis que City s’est défait de Newcastle dans le dernier carré.