Cap-Vert : la musique, levier économique sous contrainte de financement

La 12e édition de l’Atlantic Music Expo s’est ouverte le 7 avril 2026 à Praia, au Cap-Vert, où les autorités présentent la musique comme un levier pour l’économie et le tourisme alors que les acteurs culturels disent toujours manquer de financements. Organisé dans la capitale avant le Kriol Jazz Festival, ce rendez-vous professionnel réunit artistes et producteurs depuis 2013.

À l’ouverture de l’événement, Augusto Veiga a défendu l’idée d’une industrie musicale capable de soutenir le tourisme culturel et l’activité économique de l’archipel. Ce positionnement intervient au moment où le pays cherche à renforcer la place de la culture dans son attractivité internationale.

Le pari s’appuie sur une économie très dépendante des services. Selon la Direction générale du Trésor, le tourisme représente près de 25 % du PIB cap-verdien, ce qui renforce l’intérêt des autorités pour des événements susceptibles d’attirer des professionnels, d’élargir la visibilité des artistes locaux et de prolonger l’activité autour des festivals.

Cette ambition se heurte toutefois à des contraintes structurelles. En mai 2026, le producteur Jeffery Hessney a décrit un secteur confronté à un financement insuffisant et à une valorisation encore limitée de la culture, avec des difficultés persistantes pour monter des événements et consolider l’activité artistique dans un pays insulaire.

Le gouvernement veut néanmoins inscrire cette stratégie dans la durée. Le ministère cap-verdien de la Culture a annoncé que le pays accueillera le programme African Capital of Culture en 2028, à la suite d’un accord signé en avril 2026 à Rabat, avec un calendrier qui prévoit des festivals, des expositions, des résidences d’artistes et des projets urbains liés à la culture.