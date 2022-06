Cannes 2022 : Vincent Lindon embrasse Carole Bouquet avec fougue, la toile sous le choc

L’acteur Vincent Lindon a embrassé fougueusement la comédienne Carole Bouquet sur scène le samedi 28 mai 2022 à l’occasion de la cérémonie de clôture du festival de Cannes 2022.

Le 75ᵉ Festival de Cannes s’est achevé samedi dernier au soir, avec une dernière montée des marches pour la cérémonie de clôture. Lors de la soirée, Carole Bouquet a pris la parole pour s’exprimer sur le cinéma. Mais avant, elle a invité l’acteur Vincent Lindon à venir l’embrasser sur scène.

En effet, même avant son discours, l’actrice de 64 ans a demandé à Vincent Lindon de la rejoindre sur scène. « Je me sens un peu seule là. Vincent, tu ne veux pas venir m’embrasser ? », a déclaré la comédienne visiblement inspirée par un baiser entre Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen, les réalisateurs du Prix du jury, Les huit montagnes.

L’acteur Vincent hésite quelques secondes puis accepte l’invitation. Sur scène, il embrasse avec passion la comédienne de 64 ans face aux applaudissements. « Vous voyez, c’est ça le cinéma », a poursuivi Carole Bouquet. Cette séquence de la soirée publiée est devenue virale sur les réseaux sociaux. « Vincent Lindon et Carole Bouquet qui s’embrassent, c’est pour me tuer », « Carole Bouquet et Vincent Lindon wow », « Carole Bouquet vient de pécho Vincent Lindon ???? », « Ce moment où Carole Bouquet réclame un baiser à Vincent Lindon ! », peut-on lire entre autres en commentaire.