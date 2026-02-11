Canada : une fusillade dans et autour d’une école dans l’ouest du pays fait neuf morts

Mardi 10 février, une tragédie a frappé une zone reculée de l’ouest canadien : neuf personnes ont perdu la vie, selon un bilan fourni par les forces de l’ordre. L’événement s’est déroulé dans et aux abords d’un établissement scolaire, provoquant stupeur et mobilisation des secours locaux.

Les policiers ont indiqué que sept victimes avaient été retrouvées sans vie au sein d’un lycée de la région. Deux autres corps ont été découverts dans une maison située à proximité de l’école, précise le communiqué des autorités, qui restent discrètes sur l’identité des victimes en attendant les suites de l’enquête.

Par ailleurs, les enquêteurs ont signalé la présence d’un individu mort sur les lieux et considéré comme l’auteur présumé des coups de feu. Il semblerait que ce dernier ait succombé à une blessure auto-infligée, d’après les éléments communiqués par la chaîne d’intervention policière.

Contexte local et suites de l’enquête