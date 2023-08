CAN2023 (Q)-6è journée: l’arbitre béninois Louis Houngnandande au sifflet de Algérie-Tanzanie

La commission des arbitres de la CAF a dévoilé l’identité du sifflet qui officiera la rencontre Algérie-Tanzanie en septembre prochain, en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’instance africaine a choisi l’arbitre béninois Louis Houngnandande.

Le sifflet béninois sera également à l’honneur lors de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en septembre prochain. La dernière chance pour les équipes encore en lice de valider leur ticket pour la phase finale de la compétition, prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

C’est notamment le cas de la Tanzanie, deuxième du groupe F avec 7 points, derrière l’Algérie déjà qualifiée. Les Taifas Stars défieront les Fennecs le 7 septembre. Une rencontre cruciale pour les Tanzaniens, menacés par l’Ouganda, troisième au classement, à trois points de la Tanzanie.

Pour diriger cette rencontre, la commission des arbitres de la CAF a fait confiance à l’arbitre central Louis Houngnandande. Le sifflet béninois sera assisté dans sa tâche par son compatriote Éric Ayimavo (1er Assistant) et du togolais Jonathan Ahonto (2eme assistant). Le quatrième arbitre est le béninois Mohamed Issa et le commissaire au match Boussari Boudjelil est de nationalité tunisienne. Preuve que l’arbitrage béninois prend de plus en plus du galon sur l’échiquier du foot africain.

