Can Volley-ball Zone 3: le Bénin s’offre la Côte d’Ivoire et file en demi-finale

Le Bénin a battu la Côte d’Ivoire (3-2) vendredi, pour sa deuxième sortie à la CAN Volley-ball de la zone 3. Une précieuse victoire pour les Ecureuils qui filent en demi-finale.

Le Bénin va disputer les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations de Volley-ball dans la zone 3 qui se déroule en terre ivoirienne. Les Ecureuils volleyeurs se sont qualifiés pour le dernier carré après leur victoire de vendredi face à la Côte d’ivoire, hôte du tournoi. Dans un match disputé au palais des sports de Treichville, les visiteurs se sont imposés sur le score de 3-2 (25-23, 12-25, 28-26, 19-25, 09-15).

Dominés par les ivoiriens poussés par leur public qui ont mené 2-1 après le troisième set, les béninois ont renversé la partie lors des deux derniers rounds. Après leur exploit au quatrième set (19-25) pour ramener les deux équipes à égalité, les Béninois sont allés puiser dans leur mental pour aller chercher la qualification lors du dernier set (15-09) sous le regard médusé du public ivoirien.

Les poulains du coach Franck Lokonon enregistrent ainsi leur deuxième victoire en autant de matchs et ne sont plus qu’à deux paliers du graal. « Les deux équipes ont été très valeureuses. Et je remercie le seigneur qui a donné la force à l’équipe béninoise pour aller jusqu’au bout malgré l’incident qu’il y a eu au bon milieu du match », a confié le sélectionneur Franck Lokonon après la rencontre. Le Bénin reste donc leader de la Poule A et va affronter en demi-finale, la deuxième équipe de la poule B pour la suite de l’aventure.