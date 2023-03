CAN U23 : Sénégal, Nigéria, Mali, le programme du dernier tour de qualification

Plusieurs matchs sont au programme entre ce mercredi et le 28 mars, à l’occasion du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23.

La plus imposante confrontation de cette tournée opposera ce mercredi le Sénégal au Mali, dans un ardent derby entre deux pays voisins. Malgré l’absence de Rassoul Ndiaye (Sochaux), ainsi que celles de Formose Mendy et Dion Lopy, convoqués pour l’équipe A, les Lionceaux peuvent néanmoins compter sur un effectif de qualité, notamment avec la présence de Moussa Ndiaye, récent mondialiste, d’Abdallah Sima, attaquant d’Angers, et de Pape Demba Diop, Samba Diallo ou encore Landing Badji, tous récents vainqueurs de la CAN U20. De son côté, le Mali pourra s’appuyer sur le renfort du binational Brahima Diarra (Huddersfield Town), né en France.

Tenant du titre, l’Egypte sera quant à elle confrontée à la Zambie, tandis que la Guinée devra effectuer un déplacement périlleux au Nigeria. Vendredi, l’Algérie, repêchée suite à la disqualification de la RD Congo, recevra le Ghana à Annaba. Le lendemain, le derby d’Afrique Centrale opposant le Gabon au Cameroun marquera la fin des matchs aller.

A l’issue de cette ultime étape, les 7 pays qualifiés rejoindront le Maroc, hôte de la compétition, pour la phase finale qui aura lieu du 24 juin au 8 juillet prochain. Il est important de rappeler que les trois meilleures équipes de la CAN U23 se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le programme du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 (heure en GMT)

Matchs aller

Mercredi 22 mars

15h, Nigeria-Guinée, Abuja

15h30, Niger – Soudan du Sud, Niamey

16h, Egypte- Zambie, Le Caire

19h, Sénégal – Mali, Dakar

Jeudi 23 mars

13h, Afrique du Sud – Congo, Johannesburg

Vendredi 24 mars

21h00 Algérie – Ghana, Annaba

Samedi 25 mars

14h30, Gabon – Cameroun, Franceville

Matchs retour

Dimanche 26 mars

13h, Zambie – Egypte, Ndola

Lundi 27 mars

16h, Congo -Afrique du Sud, Brazzaville

Mardi 28 mars

15h, Cameroun-Gabon, Yaoundé

16h, Ghana – Algérie, Kumasi

18h, Mali – Sénégal, Bamako

18h, Guinée-Nigeria, Rabat (Maroc)

20h, Soudan-Niger, Omdurman