CAN U23 (Q): un quatuor béninois au sifflet de Mali vs Rwanda

La CAF a dévoilé les identités des officiels qui vont diriger le match Mali-Rwanda, comptant pour la manche retour du 2è tour préliminaire de la CAN U23. Et l’instance africaine a fait appel à quatre arbitres béninois.

Les pelouses africaines accueillent ce vendredi et ce jusqu’à la semaine prochaine les rencontres aller/retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui aura lieu en 2023 au Maroc. Plusieurs affiches alléchantes sont au programme, dont un Burkina Faso-Sénégal ou encore Cameroun-Angola.

En quête également du billet qualificatif, le Mali et le Rwanda vont se retrouver les 22 et 29 octobre pour une double confrontation. Pour la manche retour, c’est un sifflet béninois qui va diriger le match. L’arbitre international FIFA, Tanislas Ahomlanto, est en effet choisi par la CAF pour officier cette rencontre. Il sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Ogoudedji k. Sylvain et Hontonnou T. Lucien, respectivement premier et deuxième arbitre assistant. Le quatrième arbitre est également un Béninois et a pour nom Ligali A. Rafiou.

Un bon point pour l’arbitrage béninois qui prend de plus en plus de galon sur l’échiquier du football africain. Preuve que le projet « Jeunes Officiels’ de l’Office béninois des sports et universitaires » est une bonne initiative. C’est ici le lieu de remercier les figures emblématiques notamment Bonaventure koffi Codjia (actuel Directeur des Sports d’Élite au ministère) et Rosalie N’Dah Tempa qui ont porté haut l’arbitrage béninois à l’international. Vivement que la nouvelle génération en fasse autant.