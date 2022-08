CAN U23 (Q): Soudan-Bénin, Congo-Tunisie, le tirage complet des éliminatoires

La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23. Exempté du premier tour, le Bénin affrontera le Soudan au second tour.

Les trente-huit (38) équipes en course pour la phase finale de la CAN U23 sont désormais fixées sur leur sort. La Confédération africaine de football a en effet procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires du tournoi qui aura lieu en juin 2023 au Maroc. Un tirage qui a dévoilé les affiches des 1er, 2è et 3è tours qualificatifs.

20 équipes vont disputer le premier tour qui aura lieu en septembre. C’est le cas notamment de la Guinée-Bissau qui défiera le Niger. Egalement dans ce tableau, le Togo affrontera la Mauritanie tandis que l’Angola croisera les crampons avec la Namibie. Au second tour, le vainqueur de Guinée-Bissau vs Niger affrontera la Côte d’Ivoire, exempté du premier tour. Également épargné, le Bénin jouera lui sa qualification pour le troisième tour face au Soudan. Le vainqueur de Mauritanie vs Togo sera lui opposé à l’Afrique du Sud.

Les 7 vainqueurs du 3e tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes plus le vainqueur du match de classement représenteront le continent aux JO.

Premier tour (19-27 septembre 2022)

M. 1 & 2 : Guinée-Bissau vs Niger

M. 3 & 4 : Tanzanie vs Sud Soudan

M. 5 & 6 : Eswatini vs Botswana

M. 7 & 8 : Mauritanie vs Togo

M. 9 & 10 : Ethiopie vs RD Congo

M. 11 & 12 : Mozambique vs Maurice

M. 13 & 14 : Burkina Faso vs Gambie

M. 15 & 16 : Libye vs Rwanda

M. 17 & 18 : Madagascar vs Seychelles

M. 19 & 20 : Angola vs Namibie

Deuxième tour (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022)

M. 21 & 22 : Vainqueur 1 & 2 / Côte d’Ivoire

M. 23 & 24 : Soudan vs Bénin

M. 25 & 26 : Vainqueur 3 & 4 / Nigeria

M. 27 & 28 : Guinée vs Ouganda

M. 29 & 30 : Vainqueur 5 & 6 vs Egypte

M. 31 & 32 : Sierra Leone vs Zambie

M. 33 & 34 : Vainqueur 7 & 8 vs Afrique du Sud

M. 35 & 36 : Congo vs Tunisie

M. 37 & 38 : Vainqueur 9 & 10 vs Algérie

M. 39 & 40 : Vainqueur 11 & 12 vs Ghana

M. 41 & 42 : Vainqueur 13 & 14 vs Sénégal

M. 43 & 44 : Vainqueur 15 & 16 vs Mali

M. 45 & 46 : Vainqueur 17 & 18 vs Gabon

M. 47 & 48 : Vainqueur 19 & 20 vs Cameroun

Troisième tour (20-28 mars 2023)

M. 49 & 50 : Vainqueur 21/22 vs vainqueur 23/24

M. 51 & 52 : Vainqueur 25/26 vs vainqueur 27/28

M. 53 & 54 : Vainqueur 29/30 vs vainqueur 31/32

M. 55 & 56 : Vainqueur 33/34 vs vainqueur 35/36

M. 57 & 58 : Vainqueur 37/38 vs vainqueur 39/40

M. 59 & 60 : Vainqueur 41/42 vs vainqueur 43/44

M. 61 & 62 : Vainqueur 45/46 vs vainqueur 47/48