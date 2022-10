CAN U23 (Q): le Cameroun évite le piège Angolais, le Nigéria accroché, les résultats de ce samedi

Découvrez les résultats des matchs disputés ce samedi à travers les pelouses africaines, comptant pour la manche aller du deuxième tour préliminaire de la CAN U23.

Le deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans est à l’honneur ce samedi avec les rencontres de la phase aller. Cinq rencontres étaient au programme à travers les pelouses européennes. Le Nigéria a réussi son entrée en allant remporter une précieuse victoire en Angola. Les Lions Indomptables Espoirs se sont en effet imposés sur le score de 3-2.

Au terme d’un match ouvert et spectaculaire, les Camerounais ont pris le dessus sur leur adversaire grâce à des réalisations de Djawal Kaiba (Coton Sport) et Ivan Djantou (Astres de Douala), auteur d’un doublé. Une belle sortie donc des coéquipiers d’Etienne Eto’o, fils de la légende Samuel Eto’o, qui n’ont plus besoin que d’un match nul au retour pour passer au troisième tour.

Egalement en lice pour la phase finale du tournoi, le Nigéria affrontait la Tanzanie à Dar es Salam. Un match qui n’a pas souri aux Olympic Eagles qui ont quitté la rencontre avec un score de parité (1-1). Les Nigérians avaient pourtant ouvert le score grâce à un penalty transformé par Success Makanjuola peu avant la demi-heure de jeu (29è). Mais un but de Ally Msengi à l’heure de jeu, toujours sur penalty (76è), contraint les deux formations à se séparer sur ce score de 1 but partout. Tout va donc se jouer lors de la seconde manche, même si les Olympic Eagles ont un petit avantage grâce à leur but marqué à l’extérieur.

Dans les autres rencontres de ce samedi, le Mali n’a pu faire mieux qu’un match nul, en déplacement au Rwanda. Face à une belle résistance des jeunes Amavubi, les Aigles ont dû se contenter d’un score de parité (1-1). La Côte d’Ivoire a également fait un nul (0-0) lors de son déplacement à Niamey au Niger. Idem pour la Sierra Leone en Zambie (1-1). D’autres rencontres sont prévues ce dimanche 23 octobre, notamment le tant attendu Soudan-Bénin, ou encore Burkina Faso-Sénégal.

Les résultats de ce samedi:

Angola 2-3 Cameroun

Rwanda 1-1 Mali

Tanzanie 1-1 Nigeria

Niger 0-0 Côte d’Ivoire

Sierra Leone 1-1 Zambie