CAN U23 (Q): le Bénin tient tête à l’Egypte en amical

Les U23 du Bénin ont tenu en échec leurs homologues de l’Egypte (0-0) ce vendredi à Alexandrie en amical, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN espoir. Les deux formations se retrouveront lundi prochain pour la manche retour.

Le Bénin a livré ce vendredi après-midi à Alexandrie un match amical contre l’Egypte, dans le cadre des préparatifs des phases qualificatives de la CAN U23. Tous les deux exemptés du premier tour des préliminaires, les deux formations se sont retrouvées dans la ville égyptienne pour une double confrontation.

Pour cette première manche, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Certes, le jeu était ouvert avec des occasions de part et d’autre. Mais la finition laissait encore à désirer. Portée par son maître à jouer, Romaric Amoussou, l’équipe béninoise a su plus ou moins fait jeu égal avec son adversaire qui a légèrement dominé la rencontre. Les deux équipes se retrouveront le lundi prochain pour la manche retour, toujours à Alexandrie.

La phase finale de la CAN 2023 comme objectif

Exempté du premier tour, le Bénin défiera le Soudan en octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. En quête de sa première participation à la phase finale de ce tournoi, l’équipe nationale doit se débarrasser des Soudanais pour retrouver le troisième tour, ultime étape avant les phases de groupe.