CAN U23 (Q): le Bénin éliminé de la compétition

Tombeur du Soudan (3-1) ce dimanche soir, le Bénin est éliminé des phases qualificatives de la CAN U23, punis par sa défaite à Khartoum (0-2).

Le Bénin n’ira pas plus loin que le deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. Les Ecureuils Espoirs sont éliminés de la compétition après leur défaite face au Soudan en double confrontation. Battus 2-0 à Khartoum, les Béninois ont remporté la manche retour à Cotonou.

Les hommes du sélectionneur Bruno Adula se sont en effet imposés face aux Crocodiles du Nil ce soir au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus entreprenants que lors de leur passage en terre soudanaise, les locaux ont battu l’équipe adverse sur le score de 3-1.

Une victoire logique des U23 du Bénin mais insuffisante pour leur permettre d’accéder au prochain tour, punis par la règle du but marqué à l’extérieur. Les Ecureuils Espoirs sont donc éliminés du tournoi. Les Soudanais poursuivent de leur côté leur ascension vers la phase finale et affronteront les Menas du Niger U23 lors du troisième et dernier tour.

A noter que le Sénégal, victorieux du Burkina Faso (0-0, 0-0, 5-4 tab), le Gabon, qui a laminé Madagascar (1-0, 4-0), le Mali (1-0 contre le Rwanda) et le Nigeria (2-0 face à la Tanzanie) retrouvent également le prochain tour. Les équipes qualifiées seront regroupées dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes plus le vainqueur du match de classement représenteront le continent aux JO.