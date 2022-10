CAN U23 (Q): l’Algérie éliminée, le Bénin gagne pour rien, le Cameroun passe, les résultats du 2è tour

Avec les rencontres disputées ce dimanche, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans.

Le deuxième tour préliminaire de la CAN U23 a pris fin ce dimanche avec les rencontres de la manche retour. Battue 4-1 à Kinshasa, l’Algérie a battu la RDC à domicile. Les Fennecs se sont en effet imposés à domicile sur le score de 3-1. Auteur d’un doublé (10e, 63e) et d’un penalty obtenu et transformé par Chemseddine Bekkouche (47e), Islam Belkhir a cru qualifier son équipe. Mais Patient Mwamba, buteur pour la RDC à l’heure de jeu, a réduit à néant les espoirs des Algériens qui sont éliminés du tournoi, frappés par la règle du but marqué à l’extérieur.

Une règle qui va également punir le Bénin malgré sa victoire logique contre le Soudan (3-1) au stade Général Mathieu Kérékou. Les Ecureuils Espoirs sont en effet éliminés de la course à la qualification en phase finale du tournoi, tués par leur cinglante défaite à Khartoum à l’aller (0-2). Tout le contraire du Ghana qui s’offre son ticket pour le 3e tour après sa victoire contre le Mozambique (2-0) qu’il a déjà battu à l’aller (2-1). Idem pour le Cameroun, vainqueur de l’Angola (2-3) à l’aller et faisant match nul 0-0.

Tenu en échec par l’Eswatini (0-0) il y a sept jours, l’Egypte s’est contenté du minimum (1-0) pour passer au prochain tour. Après un score nul à Lomé 3-3 au match aller, le match entre le Togo et l’Afrique du Sud s’est également soldée par une nouvelle parité 0-0. Ce sont les Sud-Africains qui profitent de la règle du but marqué à l’extérieur pour se qualifier.

Résultats de ce dimanche (Entre parenthèses, score au match aller, les qualifiés en gras)

Ghana 2-0 Mozambique (2-1)

Algérie 3-1 RDC (1-4)

Afrique du Sud 0-0 Togo (3-3)

Egypte 1-0 Eswatini (0-0)

Cameroun 0-0 Angola (3-2)

Tunisie 2-1 Congo (0-1)

Bénin 3-1 Soudan (0-2)

Samedi

Zambie 1-0 Sierra Leone (1-1)

Gabon 4-0 Madagascar (1-0)

Nigeria 2-0 Tanzanie (1-1)

Côte d’Ivoire 1-1 Niger (0-0)

Mali 1-0 Rwanda (1-1)

Sénégal 0-0 (5-4 tab) Burkina Faso (0-0)