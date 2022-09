CAN U23 (Q): la RDC et l’Ethiopie se quittent en bons amis

La RDC et l’Ethiopie se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0) ce jeudi, dans le cadre de la manche aller du premier tour préliminaire de la CAN U23. La phase retour dans cinq jours s’annonce décisive.

Annoncé favorite pour cette rencontre, la RDC ne ramènera pas les trois points de son déplacement en Ethiopie. Les Léopards ont été neutralisés par les Walyas ce jeudi, dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la CAN U23 2023. Dans une rencontre disputée à Addis-Abeba, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

Très peu dangereuses dans la partie, les deux formations ont préféré jouer la carte de la prudence. Certes, les locaux ont tenté quelques actions mais très molles pour inquiéter la défense adverse. Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité. Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes qui vont devoir arracher la victoire au match retour.

A préciser que pour ce match, la RDC a joué sans son entraineur Raoul Shungu. Le technicien congolais et son adjoint Eric Tshibasu ont été bloqués à Kinshasa pour des raisons encore inconnues. La manche retour se jouera le 27 septembre prochain au stade des Martyrs.