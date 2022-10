CAN U23 (Q): la liste du Togo face à l’Afrique du Sud

Le sélectionneur national des U23 du Togo, Afizou Traoré, a communiqué ce vendredi sa liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation face à l’Afrique du Sud, comptant pour le 2è tour préliminaire de la CAN U23.

En course pour la phase finale de la CAN U23, qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le Togo affronte l’Afrique du Sud la semaine prochaine. Les Eperviers Espoirs recevront les Bafana Bafana U23, le 23 octobre, avant le retour à Johannesburg, le 30 octobre. Une double confrontation décisive pour l’équipe togolaise qui n’a jamais participé à la phase finale de ce tournoi. Tombeurs de la Mauritanie au premier tour, les Togolais rêvent de réaliser cet exploit face aux Sud-africains, exemptés.

Pour ce double rendez-vous, le sélectionneur national, Afizou Traoré, a dévoilé ce vendredi 14 octobre une liste de 26 joueurs. Le technicien local a notamment fait appel à Karim Dermane de Feyenoord, absent au premier tour. Le défenseur de Sparta Rotterdam au Pays-Bas, DRAKPE Augustin, est également convoqué tout comme le sociétaire du club amateur de Rodez en France, BOMA Kevin.

Pour rappel, le second tour préliminaire de la CAN U23 se tiendra fin octobre prochain en phase aller/retour (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022). Tombeur de la Libye (1-4, 3-0), le Rwanda défie le Mali. Exempté du premier tour, le Bénin défiera pour sa part le Soudan. En quête de sa première participation à la phase finale de ce tournoi, l’équipe nationale doit se débarrasser des Soudanais pour retrouver le troisième tour, ultime étape avant les phases de groupe. Le match aller aura lieu à Kathourm et le retour une semaine plus tard à Cotonou.

Liste des Eperviers U23

Gardiens : GBADEGBE Bola Baminie (Tambo FC, Togo) ; OURO-NIMINI Abdoul Latifou (Unisport, Togo) ; Baboni Ibrahim (CSKA, Tadjikistan)

Défenseurs : Dotse Mathieu (DYTO, Togo) ; OURO Wetchire Aboudou-Moutalebi (ASCK Togo) ; AYIVI Bernardin (AS OTR, Togo) ; DRAKPE Augustin (Sparta Rotterdam, Hollande) ; KATAWIRI Moubarak (Unisport, Togo) ; BOMA Kevin (Rodez, France) ; IDRISSOU Hadi (Dyto, Togo), Sama Halimou (ASKO, Togo).

Milieux de terrain : Karim Dermane (Feyenoord Rotterdam) ; ABALO Denis (ASCK, Togo) ; AGBEMEFA Martin (Sara FC, Togo) ; TCHAKEI Moucheri (ASKO Togo) ; ADJAKLY Tom (Sochaux, France) ; Hounze Abdoulaye (Tambo FC, Togo).

Attaquants : Aguidi Anani Roland (Tambo FC, Togo) ; Hallah Messan (ASKO, TOGO) ; AVOTOR Kokou Bruno (ASKO, Togo) ; Kouyara Robert (ASKO) ; LABA Kévin (AS Binah, Togo) ; Doké Josué (Planète foot, Togo)

Les affiche du 2e tour des éliminatoires (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022)

Niger-Côte d’Ivoire

Soudan-Bénin

Tanzanie-Nigeria

Guinée-Ouganda

Eswatini-Egypte

Sierra Leone-Zambie

Togo-Afrique du Sud

Congo-Tunisie

RDC-Algérie

Mozambique-Ghana

Burkina Faso-Sénégal

Rwanda-Mali

Madagascar-Gabon

Angola-Cameroun

Le Maroc est qualifié d’office en tant que pays-hôte