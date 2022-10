CAN U23 (Q): la liste du Mali pour la double confrontation face au Rwanda

L’entraineur de l’équipe Espoir du Mali, Badra Alou Diall, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la CAN des U23 Maroc 2023. Et le technicien a fait appel à 23 cadres avec plusieurs expatriés.

Le deuxième tour préliminaire de la CAN U23, qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 s’ouvre cette semaine avec les rencontres de la manche aller. Egalement en lice, le Mali défiera le Rwanda le 22 octobre prochain avant la manche retour, prévue une semaine plus tard. Habitués de ces compétitions de jeunes, les Aigles sortent favoris, à priori, contre les Amavubi qui ont dû disposer de la Lybie au premier tour pour se qualifier pour cette seconde étape des phases qualificative.

Pour cette rencontre, le sélectionneur national de l’équipe malienne a communiqué sa liste des joueurs retenus. Et Badra Alou Diall a fait appel à 23 cadres avec plusieurs joueurs issus des championnats étrangers.

A noter qu’à la fin de ce second tour, les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. Pour rappel, cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.

La liste des 23 Maliens U23

Gardiens : Lassina Diarra, Souleymane Coulibaly, Cheick Bilal

Défenseurs : Mamadou Yoro Diaby, Lassine Soumaoro, Mahamadou Camara, Alou Doumbia, Hamed Diomandé, Makan Camara

Milieux : Nankoma Keita, Fady Coulibaly, Ibrahima Camara, Chaka Coulibaly, Abdourhamane Alassane, Abdoulaye Mariko, Lassine Coulibaly

Attaquants : Amady Camara, Ousmane Kalaba, Thiemoko Diarra, Cheikna Diakite, Abdoul Salam, Pape Niama