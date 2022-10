CAN U23 (Q): la liste des 24 joueurs camerounais convoqués pour le choc contre l’Angola avec Etienne Eto’o

24 Lions Indomptables du Cameroun ont été retenus pour la double confrontation face à l’Angola, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la CAN U23 au Maroc.

Le sélectionneur de l’équipe camerounaise des U23 a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à l’Angola. Les Lions Indomptables Espoirs affrontent leur homologue des Palancas Negras dans le cadre du 2è tour préliminaire de la CAN U23, dont la phase finale aura lieu en 2023 au Maroc. Les Camerounais se déplaceront en terre angolaise ce 22 octobre avant la manche retour prévue le 29 prochain.

Pour ces deux matchs décisifs, l’entraineur camerounais, Guy Armand Feutchine, a fait appel à 24 joueurs. Le technicien local a notamment convoqué Etienne Eto’o, fils de la légende Samuel Eto’o. Sociétaire de l’UD Poblense, club évoluant en division inférieure en Espagne, l’attaquant de 20 ans a déjà pris part à la CAN U20 avec les Lionceaux Indomptables en 2021.

Le gardien de la réserve de Nice, Jacques Mbiandjeu (19 ans), le défenseur de l’AS Saint-Etienne, Bryan Djile Nokoue (20 ans) et le milieu de terrain du club Sud-africain de Cape Town, Brice Ambina, déjà présélectionné chez les séniors, sont également retenus dans le groupe. A noter que quatre joueurs de Coton Sport, le club phare du championnat local, figurent aussi sur cette liste.

Une phase qualificative de gladiateurs

Pour rappel, trente-huit (38) équipes sont en course pour la phase finale de la CAN U23 2023. Les vainqueurs du premier tour affronteront ceux qui en sont exemptés au second tour des préliminaires. Les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.

La liste des U23 du Cameroun