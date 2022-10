CAN U23 (Q): la liste de l’Algérie face à la RDC avec plusieurs binationaux français

L’Algérie affronte la RDC en double confrontation, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la CAN U23 2023. 23 Fennecs Espoirs ont été sélectionnés pour l’occasion.

Exempté du premier tour, l’Algérie lance cette semaine sa campagne pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. Les Fennecs U23 affrontent leur homologue de la RDC ce 23 octobre, avant la manche retour prévue une semaine plus tard. Pour cette double confrontation, le sélectionneur Noureddine Ould Ali a fait appel à 23 joueurs.

Le technicien local a convoqué plusieurs binationaux dont la plupart évolue en France. C’est le cas notamment des milieux de terrain, Cyril Khetir (Louhans-Cuiseaux), passé par l’Olympique de Marseille, et Nassim Benaissa (Châteauroux), formé à l’Olympique Lyonnais. Les défenseurs centraux de Ligue 2 Reda Benchaa (Dijon) et Naïm Laidouni (Nîmes) figurent également dans le groupe.

L’attaquant Yanis Guermouche, prêté par Montpellier à Châteauroux et le latéral gauche du club local de CR Bélouizdad prêté cet été à Levante avec option d’achat, Chemseddine Bekkouche, font aussi partie de la liste.

La liste de l’Algérie U23 face à la RDC

Une phase qualificative de gladiateurs

Pour rappel, trente-huit (38) équipes sont en course pour la phase finale de la CAN U23 2023. Les vainqueurs du premier tour affronteront ceux qui en sont exemptés au second tour des préliminaires. Les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.

