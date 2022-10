CAN U23 (Q): la liste de la RDC contre l’Algérie avec 5 joueurs de TP Mazembe

Le sélectionneur de la RDC, Raoul Shungu, a publié ce mardi sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à l’Algérie, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. 5 joueurs du TP Mazembe figurent dans le groupe.

Pas exempté du premier tour comme le Bénin et le Soudan, la RDC disputera tout de même le second round des préliminaires de la CAN U23 2023. Les Léopards Espoirs ont validé leur ticket pour la seconde étape après leur victoire face à l’Ethiopie (1-0). Et pour le deuxième tour, les Congolais affronteront l’Algérie en octobre (le 23 à Kinshasa et le 29 octobre à Sétif lors de la manche retour). Un adversaire d’un tout autre niveau que l’équipe congolaise doit écarter pour atteindre le dernier tour avant la phase finale.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur des Léopards U23, Raoul Shungu, a retenu 28 joueurs. Le technicien local a fait appel à trois expatriés. le défenseur central John Nekadio, qui évolue chez les U23 du Standard de Liège, le milieu défensif Christian Nsundi, sociétaire du Difaâ El Jadida au Maroc, et le gardien Esdras Kabamba, qui évolue à Bravos Do Maquis en Angola. 5 joueurs du TP Mazembe, dont le milieu Patient Mwamba, et 4 éléments de l’AS Vita Club, dont le buteur Éric Kabwe, sont également sélectionnés.

La liste de la RDC