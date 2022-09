CAN U23 (Q): la Gambie surprend le Burkina Faso à Cotonou

La Gambie a disposé du Burkina Faso (1-0) ce mercredi à Cotonou, dans le cadre du premier tour préliminaire de la CAN U23. Une victoire précieuse des Scorpions qui prennent une option pour la qualification au second tour.

Les phases aller du premier tour préliminaire de la CAN U23 battent leur plein sur le continent. Ce mercredi, la Gambie a pris une précieuse option pour la qualification au second tour après sa victoire étriquée face au Burkina Faso. Opposés en effet aux Etalons espoirs dans un match délocalisé au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin, les Scorpions U23 se sont imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit sur pénalty par Momodou Bojang en seconde période.

Et pourtant, rien ne présageait ce scénario. Asphyxiés d’entrée par une équipe burkinabé donnée pour favorite dans cette partie, les Scorpions ont subi les assauts des Etalons pendant plus d’une heure. Les poulains du sélectionneur Brama Traoré se sont en effet procurés plusieurs occasions franches sans toutefois réussir à concrétiser (47e, 54e, 69e). Un temps fort gâché par le Burkina Faso et ses attaquants en manque criard de réalisme dans les 16 mètres adverses.

Tout le contraire de l’équipe gambienne qui a ouvert le score sur l’une de ses rares occasions. En effet, lancé sur le flanc droit de l’attaque, Lamin Jarjou, a effacé son adversaire, avant d’obtenir un penalty, suite à un tacle dans la surface de réparation. Momodou Bojang transforme ce dernier(0-1, 75e). Une belle réalisation que les Scorpions garderont jalousement jusqu’au coup de sifflet final malgré les derniers assauts des Burkinabé pour égaliser.

La Gambie remporte donc la partie et met un pied au second tour préliminaire de ce tournoi. Reste désormais aux Scorpions de conserver leur court avantage lors de la manche retour prévu dans une semaine (27 septembre) à Rabat au Maroc.