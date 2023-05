CAN U23 (Q)-Fraude sur l’âge: la CAF a tranché entre le Nigéria et la Guinée

-Publicité-

La CAF a livré son verdict concernant la plainte du Nigéria contre la Guinée qu’il accuse d’avoir aligné un joueur plus âgé lors de son match de qualification pour la CAN U-23 2023 contre les Aigles olympiques le mois dernier. Et l’instance a débouté les autorités nigérianes.

Peu de temps après sa victoire contre les Olympic Eagles du Nigeria (2-0) le 28 mars dernier, qui a assuré sa qualification pour la CAN U23 au Maroc, la Guinée s’est retrouvée sous le feu de la Fédération nigériane de football ( NFF). En effet, l’instance nigériane a déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football (CAF) contre l’équipe nationale U23 guinéenne, l’accusant d’avoir aligné un joueur soupçonné de dépasser la limite d’âge, en l’occurrence l’attaquant Alsény Soumah (Horoya AC).

𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́



C’est la fin du match au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. La Guinée s’impose (2-0) face au Nigéria grâce à des buts de Algassime Bah et de Alseny Soumah.



Le syli U23 est qualifié pour la prochaine CAN de sa catégorie prévue au Maroc. #GUINIG | #FGF |… pic.twitter.com/5D6XqQQzR0 — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) March 28, 2023

La CAF déboute le Nigéria

Après plusieurs semaines, la CAF a finalement rendu son verdict. Elle a rejeté la plainte du Nigeria et validé la qualification de l’équipe dirigée par Morlaye Cissé. Cette décision a été prise après que la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a démontré l’absence de fraude et a désavoué la NFF, qui prétendait pourtant détenir des « preuves concrètes » pour étayer ses accusations, comme l’a expliqué le média Foot224.

- Publicité-

L’équipe nationale guinéenne U23 peut maintenant se concentrer sur la CAN U23 qui se déroulera au Maroc du 24 juin au 8 juillet 2023. Le Syli Espoir fera ses débuts lors du match d’ouverture contre le pays hôte, le Maroc , dans le groupe A. Par la suite, les Guinéens affronteront successivement le Congo et le Ghana les 27 et 30 juin prochains.

Articles similaires