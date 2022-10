CAN U23 (Q): 5 joueurs camerounais exclus pour arme à la main

L’information reste à Confirmer par la Fécafoot mais selon le média CFoot, 5 joueurs de l’équipe U23 du Cameroun ont été exclus par le sélectionneur Guy Armand Feutchine et la Fédération pour s’être filmé avec une arme en main en Angola.

Le Cameroun a pris une grosse option pour la qualification en phase finale de la CAN U23 après sa victoire face à l’Angola lors de la manche aller du deuxième tour préliminaire. Pourtant bousculés par l’équipe locale, les jeunes Lions Indomptables ont réussi à s’imposer sur le score de 3-2. Une sortie assurée pour les Camerounais qui vont tenter de finir le travail à domicile dans une semaine.

Mais alors que la Team Cameroun se prépare à recevoir sa victime, le sélectionneur Guy Armand Feutchine et la Fécafoot vont devoir d’abord gérer une grosse polémique. En effet, selon les informations de CFoot, 5 joueurs de l’équipe Espoir ont été renvoyés du rassemblement pour indiscipline. Selon le média, il s’agit du gardien de la réserve de Nice, Jacques Mbiandjeu, et les locaux Arthur Avom, Benjamin Bieleu, Jean-Ulrich Ndong et Patient Djantou.

Les 5 concernés se sont filmés avec un pistolet visiblement factice à la main dans l’hôtel de la sélection lors du dernier rassemblement des « Lionceaux » à Luanda, d’après la vidéo relayée par l’influenceur Nzui Manto. Un manque notoire de discipline qui aurait convaincu l’entraineur local de congédier les coupables. Pour l’heure, la Fédération camerounaise de football n’a pas encore communiqué sur cette affaire.