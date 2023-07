CAN U23: « Nous avons tout donné », Mamady Diambou après la défaite du Mali

Elu homme du match de la demi-finale spectaculaire entre le Mali et le Maroc (2-2, 3-4 tab) mardi soir, Mamady Diambou n’a pas caché sa déception après la défaite des Aiglons qui ne disputeront pas la finale de la CAN U23.

Après un match nul 2-2 âprement disputé, le Maroc a finalement vaincu le Mali aux tirs au but, lors de la demi-finale de la CAN U23 disputée mardi soir à Tanger. Une victoire qui propulse les Lionceaux de l’Atlas en finale de la compétition et leur offre leur billet pour les JO de Paris 2024.

En face, les Aiglons n’ont pas du tout démérité. S’ils ont été menés par deux fois, les hommes du coach Badra Alou Diallo sont, à chaque fois, revenus au score, avec la manière en plus. En témoigne d’ailleurs la belle réalisation de Mamady Diambou, élu homme du match de cette partie.

Face aux journalistes en conférence de presse d’après-match, la starlette malienne n’a pas manqué d’évoquer cette défaite évitable des siens, qui ont très tôt concédé l’ouverture du score. « Nous avons manqué d’efficacité. Si vous analysez tous nos matches, vous remarquerez cette tendance frustrante à encaisser un but tôt« , a fait remarquer le milieu de terrain.

Diambou a reconnu la nécessité de rectifier ces erreurs alors que les Aiglons se préparent à affronter la Guinée en barrage. « Nous devons corriger nos erreurs avant le match contre la Guinée, où nous avons encore une chance d’assurer notre qualification pour les JO de Paris« , a-t-il ajouté.

Le jeune joueur a conclu la séance de questions/réponses en dédiant son prix à toute l’équipe: « Compte tenu du match de ce soir, toute l’équipe mérite le titre d’homme du match. Nous avons fait preuve de caractère, avons tout donné et partons avec un sentiment de déception. » A noter que la finale de la CAN U23 opposera ce samedi le Maroc à l’Egypte, tombeuse de la Guinée (1-0).

