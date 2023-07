CAN U23: l’équipe-type de la phase de groupes, le Maroc en taille patron

La CAF a dévoilé l’équipe-type de la phase de groupe de la CAN des moins de 23 ans qui se déroule au Maroc. Un onze dominé par les Lions de l’Atlas.

Auteur de trois victoires en autant de sorties, le Maroc domine l’équipe-type des phases de groupe de la CAN U23 dévoilée ce lundi par le groupe technique de la CAF. Hôtes de la compétition, les Lions de l’Atlas ont fini premiers du groupe A devant la Guinée et le Ghana. Tombeuse du Syli junior (2-1) en ouverture, la formation maghrébine a, tour à tour, disposé des Black Metors (5-1) et du Congo (1-0).

Une démonstration de force des Marocains qui placent quatre représentants dans le onze type de ce premier tour. Champion en titre, l’Egypte a également quatre Pharaons dans ce groupe. Les Egyptiens sortent des phases de poule avec deux victoires, face au Mali (1-0) et le Gabon (2-0), et un nul contre le Niger (0-0). Egalement qualifiés pour les demi-finales après notamment leur précieuse victoire face au Niger (2-0) dimanche, lors de la troisième journée du groupe B, les Aigles complètent le podium de cet onze type. Ibrahima Cissé, Cheickna Diakité et Fodé Doucouré sont les trois joueurs maliens dans cette équipe concoctée par la CAF.

L’équipe-type de la phase de groupes de la CAN U23

Hamza Hussein (Égypte) – Mehdi Boukamir (Maroc), Hossam Abdelsalam (Égypte), Ibrahima Cissé (Mali) – Cheickna Diakité (Mali), Ismael Saibari (Maroc), Ibrahim Adel (Égypte), Fodé Doucouré (Mali) – Osama Faisal (Égypte), Yanis Begraoui (Maroc), Ez Abde (Maroc)

