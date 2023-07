CAN U23: l’Egypte éjecte la Guinée et file en finale

L’Egypte s’est qualifiée pour la finale de la CAN U23 2023 après sa victoire face à la Guinée (1-0), mardi soir. Un bon résultat des Pharaons qui valident leur ticket pour les JO Paris 2024.

Tenante du titre, l’Egypte va disputer sa deuxième finale consécutive dans une Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. Les Pharaons ont validé leur ticket pour le sprint final de la CAN U23 qui se déroule au Maroc après leur victoire face à la Guinée, mardi soir. Contre le Syli junior dans un match comptant pour la demi-finale du tournoi, les Egyptiens se sont imposés sur un score de 1-0. Un but inscrit par Mohamed Mahmoud en début de rencontre.

Dans un match âprement disputé, les deux équipes ont mouillé le maillot jusqu’aux dernières secondes du temps additionnel. Décidé à arracher son ticket pour la finale, la Guinée a rapidement lancé les hostilités. Aguibou Camara a allumé le gardien égyptien qui a dû s’employer pour repousser le cuir (5è). S’en suivra dans la foulée la réponse égyptienne. Mohamed Mahmoud avec beaucoup plus de réussite que le milieu offensif guinéen, logea la balle au fond des filets de Mory Keita, sur une reprise de volée depuis l’extérieur de la surface guinéenne (1-0, 8è). L’Egypte prenait ainsi l’avantage au score.

Surpris, le Syli a lancé toute sa troupe dans la bataille pour revenir rapidement à la marque. Mais c’était sans compter sur la défense hermétique égyptienne, symbolisée par le gardien Hamza Hussein, élu meilleur portier des phases de groupe, qui a déjoué toutes les tentatives adverses. Bangali Cissé (12è), Ibrahima Breze (23è), Ibrahim Camara (27è), Algassime Bah (35è), Naby Oulare dont la frappe lourde a frôlé la transversale (50è), Fode Camara (58è) ou encore Salifou Soumah dont le tir vicieux était détourné au-dessus de la transversale par Hussein (87e), ont tour à tour buté sur la citadelle imprenable égyptienne.

Des occasions manquées qui auraient pu profiter à l’adversaire, mais le but de Hossam Abdelmaguid a été refusé pour hors-jeu après vérification de la VAR (71è). L’Egypte signe donc sa quatrième sortie sans défaite et sa troisième victoire consécutive dans cette compétition. Et plus important encore, le sélectionneur Reis Micale et ses joueurs décrochent leur ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024.

