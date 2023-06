CAN U23: le programme complet de la compétition

La CAN U23, qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024, se déroulera du 24 au 8 juillet 2023 au Maroc. Découvrez le calendrier complet de la compétition.

Dans deux jours sera donné le top de la phase finale de la CAN U23. La 4è édition du tournoi continental se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Huit équipes avec l’hôte de la compétition vont prendre part à cette messe sportive. Elles sont regroupées en deux poules de quatre pays et animeront les phases de groupe qui se tiendront du 24 juin au 1er juillet prochain. A l’issue de ce premier tour, les deux premiers de chaque case accèderont en demi-finales. A noter que les trois meilleurs de cette CAN se qualifieront pour les JO Paris 2024.

Mercredi dernier, la Confédération africaine de football a dévoilé l’affiche officielle de cette Coupe d’Afrique. «L’affiche a été soigneusement conçue pour illustrer la main d’un footballeur tenant le trophée tant convoité, qui incarne également la quête de la suprématie continentale. Les rayons verts de l’illustration symbolisent les pelouses verdoyantes de l’Afrique, tandis que le rouge affiche la passion des nations en compétition. La domination de ces couleurs primaires fait écho aux couleurs du drapeau marocain», a écrit la CAF dans un communiqué sur son site officiel.

Le calendrier de la CAN U23

Les groupes:

Groupe A : Maroc, Ghana, Congo, Guinée.

Le programme de la phase de groupes (heure en GMT+1)

Samedi 24 juin (1ère journée)

21h, Maroc-Guinée (Groupe A), complexe sportif Moulay-Abdallah

Dimanche 25 juin (1ère journée)

16h, Ghana-Congo (Groupe A), stade Moulay Abdallah

18h, Egypte-Niger (Groupe B), Stade Ibn-Batouta

21h, Mali-Gabon (Groupe B), Stade Ibn-Batouta

Mardi 27 juin (2ème journée)

18h, Congo-Guinée (Groupe A), complexe sportif Moulay-Abdallah

21h, Maroc-Ghana (Groupe A), complexe sportif Moulay-Abdallah

Mercredi 28 juin (2ème journée)

18h, Egypte-Mali (Groupe B), Stade Ibn-Batouta

21h, Gabon-Niger (Groupe B), Stade Ibn-Batouta

Vendredi 30 juin (3ème journée)

21h, Congo-Maroc (Groupe A), complexe sportif Moulay-Abdallah

21h, Guinée-Ghana (Groupe A), Stade Ibn-Batouta

Samedi 1er juillet (3ème journée)

21h, Niger-Mali (Groupe B), complexe sportif Moulay-Abdallah

21h, Gabon-Egypte (Groupe B), Stade Ibn-Batouta

