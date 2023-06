CAN U23: le Maroc renverse d’entrée la Guinée

La Coupe d’Afrique des Nations U23 a débuté ce samedi, avec un duel entre le Maroc,pays organisateur, et la Guinée. Dans une rencontre renversante, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score étriqué de 2-1.

La compétition étant qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 (les trois premiers obtiennent leur place), chaque point compte et réussir son entrée s’avère primordial. La pression était encore plus grande sur les épaules du Maroc qui évoluait devant son public. Et les jeunes joueurs marocains ont failli se faire surprendre.

La Guinée ouvrait le score en fin de première période, sur un coup franc de Algassime Bah qui était mal repoussé par le gardien Alaa Bellaarouch (0-1, 45e). Un but qui climatisait tout un stade. Mais, au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas affichaient un visage de conquérant pour renverser la situation. L’attaquant du Barça, Abde Ez, obtenait et transformait lui-même un penalty pour l’égalisation (1-1, 63e).

Les occasions s’enchaînent en fin de match, sans faire mouche, jusqu’à un nouveau penalty obtenu par le Maroc en toute fin de partie. Abde Ez, encore lui, se chargeait de transformer la sentence pour offrir une victoire inespérée aux siens (2-1, 90e+6). Le Maroc a eu chaud mais démarre sa compétition de la meilleure des manières et prend la tête du groupe A.

