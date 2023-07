CAN U23: le Mali élimine la Guinée et se qualifie pour les JO Paris 2024

-Publicité-

Le Mali a arraché son ticket pour les JO Paris 2024 après sa victoire de ce vendredi soir face à la Guinée (0-0, 4-3 tab), en match de classement de la CAN U23 2023 qui se déroule au Maroc.

Et c’est finalement le Mali qui accompagnera l’Egypte et le Maroc aux JO Paris 2024. Les Aiglons ont arraché leur billet pour le voyage en France après leur victoire face à la Guinée ce vendredi soir. Opposés en effet au Syli junior dans une rencontre comptant pour le match de classement de la CAN U23, les Maliens se sont imposés aux tirs au but (4-3). Un résultat qui leur permet de s’asseoir sur la dernière marche du podium et de composter leurs tickets pour les prochains Jeux olympiques.

Et pourtant, la tâche n’a pas été facile pour les poulains du coach Badra Alou Diallo. Dominés par une équipe guinéenne décidée à arracher la troisième place dans ce tournoi continental, les Maliens ont été, à plusieurs fois, proches de concéder l’ouverture du score. Algassime Bah butait en effet sur Hamidou dans la surface (18e), puis alertait la défense sur un bon appel en profondeur avant de se faire reprendre par Ibrahima Cissé (21e).

Naby Oularé voyait ensuite son centre dans la surface coupé in extremis par Lassine Diarra sorti de sa cage (23e). Salifou Souma centrait dans la foulée pour Algassime Bah qui ne parvenait pas à rabattre sa tête (25e). Finalement, aucune des deux formations ne déviergera le marquoir électronique qui est resté intacte jusqu’à la fin du temps règlementaire. Arriva alors la fatidique séance des tirs au but pour départager tout le monde. Un exercice mieux négocié par les Aiglons, avec Lamine Bah qui a donné la victoire à l’équipe malienne après la tentative ratée de Seydouba Cissé (4-3).

Le Mali s’offre donc la médaille de bronze de cette compétition, derrière le Maroc et l’Egypte qui se croiseront ce samedi à Rabat en finale pour désigner le vainqueur de cette CAN U23. Battue, la Guinée garde de son côté, une chance de qualification aux JO de Paris, puisqu’elle va jouer un match de barrage intercontinental, contre une équipe asiatique, pour espérer se qualifier au tournoi de football olympique.

