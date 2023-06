CAN U23: le Gabon rétabli, le Cameroun éliminé

-Publicité-

Alors que le jury disciplinaire de la CAF avait désigné le Cameroun vainqueur du match face au Gabon en éliminatoire de la CAN U23, le jury d’appel de l’instance vient de casser cette décision. Les Panthères disputeront donc la phase finale de la compétition au Maroc.

Sanctionné par le jury disciplinaire de la CAF qui a confirmé sa disqualification, le Gabon sera finalement à la phase finale de la CAN U23 au Maroc. L’appel des Panthères devant le jury d’appel de l’instance africaine a été acceptée par le jury qui a cassé la décision rendue par la première commission.

En effet, « lors de leur réunion tenue le 7 juin 2023, le Jury d’appel a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en rubrique. Après une étude exhaustive

de tous les faits, allégations, arguments juridiques et preuves présentées et disponibles dans le cadre de cette procédure, le Jury d’Appel de la CAF a décidé de

juger recevable le recours introduit par la Fédération Gabonaise de Football et annule, en toutes ses dispositions, la « DECISION 006 – ALG – 10.05.2023 » rendu

par le Jury Disciplinaire de la CAF et par conséquence la décision de la Commission d’Organisation du 27 mai 2023 ».

Victorieux du Cameroun (0-1, 1-0, 6-7 ap. tab.) lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN U23, le Gabon s’était rendu coupable d’avoir interverti la date de naissance du joueur prêté par Aris Limassol à EN Paralimniou (D1 chypriote), avec celle d’un autre joueur, pendant l’enregistrement dans le système CMS de la CAF. Et l’instance panafricaine avait considéré que cette erreur méritait sanction malgré l’absence de volonté de fraude. Finalement, les Panthères seront au rendez-vous de ce tournoi, qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024.

Le communiqué du jury d’appel de la CAF

