CAN U23: l’Algérie, le Sénégal et le Cameroun éliminés, les résultats du dernier tour retour des éliminatoires

La manche retour du dernier tour éliminatoire de la CAN U23 s’est déroulée mardi, avec des fortunes diverses pour les cadors.

Gros exploit du Mali qui reste dans la course pour les JO 2024. Les Aiglons ont validé leur ticket pour la phase finale de la CAN U23 après leur victoire laborieuse face au Sénégal, mardi soir. Battus 3-1 à l’aller, les Maliens ont renversé leurs adversaires lors de la seconde manche pour finalement s’imposer sur le score de 3-0. Diallo (60e), Doumbia (67e) et Sangaré (73e) ont arraché la qualification au Mali, au grand dam des Lionceaux, éliminés de la compétition.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Grosse désillusion pour nos lions U23 qui s’inclinent 3-0 face au Mali. Le Sénégal ne participera pas à la prochaine Coupe d’Afrique des moins de 23 ans et tire également un trait sur son rêve olympique. #MALSEN #2023AFCONU23Q pic.twitter.com/FzbIr1tlyx — FSF (@Fsfofficielle) March 28, 2023

Grosse désillusion également pour l’Algérie qui n’aura pas l’occasion d’aller chercher son billet pour les prochains Jeux olympiques. Neutralisés par le Ghana (1-1) à domicile, les Fennecs U23 sont cette fois-ci tombés contre les Black Meteors. Issahaku Fatawu a marqué l’unique but de la partie (12e).

Etienne Eto’o n’a pas suffi

Echec aussi pour le Cameroun. Après leur défaite 1-0 au Gabon à l’aller, les Lionceaux Indomptables ont pourtant remonté leur handicap grâce à un but inscrit par Etienne Eto’o, le fils de la légende (25e). Mais la bande à Guy Feutchine a ensuite flanché aux tirs au but (1-0, 6-7 tab).

🔴 Le but d’Etienne Eto’o pour les Lions U23 face au Gabon. 👏🇨🇲



🎥 @CRTV_web pic.twitter.com/v28rToThYB — AllezLesLions (@AllezLesLions) March 28, 2023

Mission accomplie en revanche pour la Guinée, tombeuse du Nigéria. Les jeunes du Syli National ont battu les Flying Eagles sur le score de 2-0. Algassime Bah (62e) et Alseny Soumah sur coup-franc direct (75e) sont le auteurs de cette victoire guinéenne. Pour rappel, la phase finale de la CAN U23 se déroulera du 24 juin au 8 juillet prochains au Maroc, la compétition offrira trois billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les résultats du dernier tour retour des éliminatoires de la CAN U23

Cameroun 1-0 (6-7 tab) Gabon (0-1)

Ghana 1–0 Algérie (1-1)

Mali 3–0 Sénégal (1-3)

Guinée 2-0 Nigeria (0-0)

Zambie 0–0 Egypte (0-2)

Congo 0-0 Afrique du Sud (1-1)

Soudan-Niger (0-0) (en cours)

En gras les qualifiés, Entre parenthèses, le résultat du match aller.