CAN U23: la liste du Mali avec un joueur de Premier League

La Fédération malienne de football a dévoilé la liste communiquée par le sélectionneur Alou Badra Diallo pour la phase finale de la CAN U23, qualificative pour les JO Paris 2024.

Le Mali sera également au rendez-vous de la CAN U23 qui débute le 24 juin prochain au Maroc. Un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Aiglons lanceront leur compétition face au Gabon, le 25 juin à Tanger. Ils affronteront l’Egypte lors du second match, le 28 juin, toujours à Tanger. Le troisième match les opposera au Niger (le 1er juillet à Rabat).

Pour atteindre cette mission, le sélectionneur Alou Badra Diallo dit Conty a fait appel à un groupe de 26 joueurs pour cette expédition au royaume chérifien. Le technicien a retenu 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrains et 8 attaquants. Dans le lot, on retrouve trois joueurs binationaux qui ont décidé de porter les couleurs de leur pays d’origine. Il s’agit de Coli Saco (Naples, Italie), Mohamed Guindo (Pro Vercelli, Italie) et Koly Soumaré (Valenciennes FC, France).

Auteur d’une passe décisive en 10 matchs avec Wolverhampton cette saison en Premier League, le très prometteur Boubacar Traoré est aussi retenu par Conty. En revanche, Néné Dorgeles (KVC Westerlo, Belgique), Kamory Doumbia (Stade de Reims, France) et El-Bilal Touré (UD Almería, Espagne), pourtant pressentis pour prendre part au tournoi.

La liste du Mali pour la CAN U23:

