CAN U23: « ce résultat est très bon », le sélectionneur du Niger se réjouit du nul contre l’Egypte

Le sélectionneur du Niger, Zakariaou Ibrahim, est très satisfait du match nul arraché par le Mena U23 face à l’Egypte (0-0), dimanche, dans la première rencontre du groupe B de la CAN des moins de 23 ans qui se déroule au Maroc.

Le Niger ne démarrera pas la CAN U23 2023 par une défaite. Logés dans un groupe assez relevé avec le Mali, le Gabon et l’Egypte comme adversaires, les Menas doivent éviter de perdre des points pour espérer atteindre les demi-finales. Pour leur première sortie, les Nigériens affrontaient les Pharaons à Tanger. Un match qui a finalement accouché un nul (0-0).

Dominé par les champions en titre, la team Niger a fait le dos rond pour garder ses cages inviolées jusqu’au coup de sifflet final. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, reléguées par le Mali après sa victoire écrasante contre le Gabon (3-1).

Mais pour Zakariaou Ibrahim Yahaya, ce nul est déjà un très bon résultat pour son équipe. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du Niger a félicité les siens pour leur prestation malgré le score nul et vierge. « A mon avis, ce résultat est très bon car nous avons joué contre une équipe coriace qui dominait le jeu. L’Egypte a été plus proactive et cela nous a obligés à changer notre plan de match pour défendre en profondeur », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Cafonline.

Pour le coach nigérien, ce nul prometteur va galvaniser sa troupe en vue des deux matchs à venir dans le groupe. « Ce match nul nous a donné une bonne dynamique et maintenant nous devons bien préparer nos deux prochains matchs contre le Gabon et le Mali », a ajouté l’entraîneur Ibrahim Yahaya. Le Niger jouera son deuxième match contre le Gabon mercredi prochain.

