CAN U23 2027 : le Bénin héritera de la Tunisie au premier tour des éliminatoires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, mardi 25 août, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations U23 2027, dont la phase finale se jouera en Égypte. Le Bénin affrontera la Tunisie au premier tour, dans une double confrontation aller-retour qui déterminera son adversaire pour la suite de la campagne.

Au total, 43 sélections participent à cette campagne qualificative. L’Égypte, pays hôte, est directement qualifiée pour la phase finale, tandis que 42 autres nations, dont le Bénin, se disputent les sept places restantes.

La compétition se déroule en trois tours. Vingt-huit équipes, réparties en 14 confrontations aller-retour, s’affrontent dès le premier tour. Les quatorze vainqueurs rejoignent ensuite les quatorze sélections exemptées de ce tour initial, parmi lesquelles figurent le Maroc, tenant du titre, l’Algérie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou encore le Mali.

En cas de qualification face à la Tunisie, le Bénin affrontera le Gabon au deuxième tour. Cette phase se jouera les 9 et 17 novembre 2026, avant un troisième et dernier tour programmé en mars 2027.

Un premier tour avec 14 affiches

Outre le duel entre la Tunisie et le Bénin, le premier tour opposera Sierra Leone à Burkina Faso, Mauritanie à RD Congo, Sao Tomé-et-Principe à Guinée équatoriale, Togo à Libye, Kenya à Tanzanie, Djibouti à Soudan du Sud, Éthiopie à Ouganda, Rwanda à Soudan, Comores à Madagascar, Angola à Namibie, Seychelles à Botswana, Malawi à Eswatini, et Zimbabwe à Maurice.

Le programme du deuxième tour

Les vainqueurs de ces confrontations retrouveront, au deuxième tour, les nations exemptées du premier tour. Outre le vainqueur du duel Tunisie-Bénin, qui affrontera le Gabon, la Zambie affrontera le vainqueur de Sierra Leone-Burkina Faso, le Nigeria celui de Mauritanie-RD Congo, le Niger celui de Sao Tomé-et-Principe-Guinée équatoriale, le Ghana celui de Togo-Libye, la Côte d’Ivoire celui de Kenya-Tanzanie, le Sénégal celui de Djibouti-Soudan du Sud, le Maroc celui d’Éthiopie-Ouganda, le Cameroun celui de Rwanda-Soudan, l’Afrique du Sud celui de Comores-Madagascar, le Congo celui d’Angola-Namibie, la Guinée celui de Seychelles-Botswana, l’Algérie celui de Malawi-Eswatini, et le Mali celui de Zimbabwe-Maurice.

Sept places seulement seront attribuées à l’issue du troisième tour, en mars 2027, pour rejoindre l’Égypte en phase finale. Au-delà de la qualification continentale, le tournoi servira également d’épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.