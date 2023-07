CAN U23 2023: tous les qualifiés et le programme des demi-finales

Avec les rencontres disputées dimanche soir, à l’occasion de la dernière journée des phases de groupe, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN U23.

De huit au départ, elles ne sont désormais plus que quatre dans le dernier carré. Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN U23 sont en effet connues. Tenant du titre, l’Egypte a composté son ticket pour les phases à élimination directe après ses victoires face au Mali (1-0) et contre le Gabon (2-0). Les Pharaons tenteront d’arracher leur qualification pour la finale face à la Guinée.

Battu d’entrée par le Maroc (1-2), le Syli junior s’est relancé face au Congo (3-1), avant de tenir en échec le Gabon (1-1). Contre les Egyptiens, les Guinéens vont devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer disputer leur première finale dans cette compétition.

- Publicité-

Hôte du tournoi, le Maroc reste sur trois victoires en autant de sorties. Les Lions de l’Atlas ont pris le dessus sur la Guinée (2-1), avant de balayer le Ghana (5-1) et le Congo (1-0). Une démonstration de force des Marocains qui vont tenter d’enchainer contre le Mali, bourreau du Niger (2-0), ce dimanche.

Le programme des demi-finales de la CAN U23 (heure en GMT+1)

Egypte-Guinée, mardi 4 juillet à 18h, Tanger.

Maroc-Mali, mardi 4 juillet à 21h, Rabat.

Articles similaires