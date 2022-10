CAN U23 2023 (Q): l’Ouganda se retire pour « contraintes financières »

Adversaire de la Guinée pour la double confrontation comptant pour le deuxième tour préliminaire de la CAN U23 2023, l’Ouganda a déclaré forfait pour raisons financières, a annoncé sa Fédération nationale (FUFA).

Le deuxième tour préliminaire de la CAN U23 2023, qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, s’ouvre cette semaine avec les rencontres de la manche aller. Plusieurs grosses affiches sont au programme à travers les pelouses africaines. Mais toutes n’auront finalement pas lieu, au moins la rencontre entre la Guinée et l’Ouganda.

En quête de sa première participation à la phase finale du tournoi continental, l’équipe ougandaise a déclaré forfait pour cette double confrontation. C’est la FUFA (Fédération ougandaise de football) qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié samedi sur les comptes sociaux de la Fédération. Et l’instance a évoqué des raisons d’ordre financières pour justifier sa décision.

« Le comité exécutif de la FUFA a pris la douloureuse décision de retirer l’équipe U-23 des éliminatoires de la CAN où nous étions censés jouer contre la Guinée en raison de contraintes financières », a déclaré Hon. Magogo Moïse Hassim, président de la FUFA sur la page Facebook de ladite fédération.

Communiqué de la FUFA

Une décision qui donne automatiquement la Guinée vainqueur sur tapis vert et donc qualifiée pour le troisième et dernier tour de ces phases qualificatives. Le Syli national Espoir qui n’attendait certainement pas un tel retournement de situation, va tranquillement attendre son prochain adversaire pour tenter de composter son ticket pour la compétition qui se tiendra en juin 2023 au Maroc.

Une phase qualificative de gladiateurs

Pour rappel, trente-huit (38) équipes sont en course pour la phase finale de la CAN U23 2023. Les vainqueurs du premier tour affronteront ceux qui en sont exemptés au second tour des préliminaires. Les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.