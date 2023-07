CAN U23 2023: le programme de ce vendredi 7 juillet

-Publicité-

Une seule rencontre est au programme ce vendredi, comptant pour le match de classement de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. Un choc Mali-Guinée pour arracher la troisième manche du podium et la qualif pour les JO Paris 2024.

En attendant la grande finale prévue samedi entre le Maroc et l’Egypte, tenante du titre, les amoureux du cuir rond auront droit ce vendredi à la petite finale de la CAN U23. Un choc entre le Mali et la Guinée pour savoir qui siègera sur la troisième marche du podium, et accompagnera le duo finaliste aux Jeux Olympiques Paris 2024.

Pour cette rencontre décisive, la pression sera donc énorme sur les épaules de ces jeunes talents, qui seront évidemment observés par de recruteurs à la recherche de nouvelles perles rares. C’est donc plus qu’un match de classement pour le Syli junior et les Aiglons.

Pour ce match, le statut de favori est donné au Mali même si les deux équipes étaient toutes proches d’arracher leur ticket pour la finale. Les Aiglons n’ont été battus par le Maroc qu’aux tirs au but (3-4) après 120 minutes de confrontations électriques soldées par un score nul de 2 buts partout. Le Syli junior a aussi chèrement vendu sa peau contre les Pharaons, champions en titre. Si le résultat final a été de 1-0 en faveur des Egyptiens, les Guinéens ne sont eux non plus pas passé bien loin de disputer leur première finale de CAN U23.

Le programme de vendredi à la CAN U23 (heure en GMT+1)

18h, Mali-Guinée (Match pour la troisième place), Tanger.

