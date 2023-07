CAN U23 2023: le programme de ce samedi 8 juillet

-Publicité-

Un seul match est au programme ce samedi, comptant pour la finale de la CAN U23. Il s’agit du choc Maroc-Egypte prévu ce soir à Rabat.

C’est le jour tant attendu. Le Maroc et l’Egypte s’affrontent ce samedi à Rabat, à l’occasion de la finale de la CAN U23. Déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à leur statut de finaliste, les deux équipes feront tout leur possible pour remporter le titre continental.

Tenant du titre, l’Egypte est donné favori pour cette rencontre. Un statut que les Pharaons trainent depuis le début du tournoi, avec la seule nation invaincue jusqu’ici. S’ils ont été neutralisés par le Niger (0-0) en ouverture, les Egyptiens n’ont essuyé la moindre défaite dans cette compétition. Plus impressionnant encore, les hommes du coach Mario Rogerio Micale ont gardé leurs cages inviolées lors des quatre dernières confrontations.

- Publicité-

Tout le contraire des Marocains qui ont difficilement arraché leur ticket pour ce dernier round. Opposés en effet au Mali en demi-finale, les Lionceaux de l’Atlas ont dû aller à la séance des tirs au but pour se défaire des Aiglons. Mais attention à ne pas sous-estimer l’équipe chérifienne qui a remporté tous ses matchs de poules (2-1 contre la Guinée, 5-1 face au Ghana et 0-1 devant le Congo). Ce duel 100% magrébin s’annonce donc indécis et bien malin qui pourrait réussir à pronostiquer le résultat final.

Le programme de samedi à la CAN U23 (heure en GMT+1)

21h, Maroc-Egypte (Finale), Rabat.

Articles similaires