CAN U23 2023: le programme de ce samedi 24 juin

Prévue du 24 juin au 8 juillet 2023, la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23) s’ouvre ce samedi à Rabat. Découvrez le programme de cette première journée de ce tournoi continental.

Dans quelques heures sera donné le top de la quatrième édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. Qualificative pour les JO Paris 2024, la compétition se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023. C’est le Maroc, qui a déjà accueilli la CAN féminine à l’été 2022 puis la Coupe du monde des clubs de la FIFA en début d’année, qui abrite cette messe africaine d’un mois. Hôtes du tournoi, les Lions de l’Atlas ouvriront le al face à la Guinée. Un duel alléchant prévu à 21 heures (GMT+1).

A domicile et devant leur public, les Marocains partiront forcément favoris face au Syli National. Grands prétendants au sacre suprême, les Lions de l’Atlas pourront également compter sur un effectif aguerri, avec la présence de Mondialistes tels que Bilal El Khannouss et Ez Abde, quarts de finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« On ne doit pas s’enflammer car la Guinée représente une vraie opposition. Cela ne sera pas un match facile. À nous de rester disciplinés et concentrés», a cependant tempéré le sélectionneur des U23 du Maroc, Issame Charaï, qui a invité ses poulains à ne pas prendre de haut le Syli national. Une équipe guinéenne qui a décroché son billet pour cette compétition en écartant notamment le Nigéria (0-0, 2-0) en éliminatoire. «On n’a pas de pression. On joue contre le Maroc que tout monde connaît en Afrique maintenant, donc on est venu ici avec zéro pression», a tenu à souligner l’attaquant Algassime Bah. Vivement donc le match!

Le programme de ce samedi (heure en GMT+1)

21h, Maroc-Guinée (Groupe A), Complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat

