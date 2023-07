CAN U23 2023: le programme de ce mardi 4 juillet

Découvrez les rencontres au programme ce mardi 4 juillet 2023, comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. Egypte-Guinée et Maroc-Mali sont les affiches du jour.

On connaitra ce mardi les deux finalistes de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. Ce soir, se disputeront les demi-finales du tournoi continental. Dans le premier match, les Pharaons d’Égypte, tenants du titre, rencontrent la Guinée, qui atteint pour la première fois ce stade de la compétition. De l’autre côté, les Aiglons du Mali, qui n’ont eux non plus jamais goûtés à une demi-finale de CAN U23 jusqu’à présent, devront faire face au Maroc, finaliste de la première édition en 2011 et qui a l’avantage de jouer à domicile.

Egypte-Guinée

Tenant du titre, l’Egypte a composté son ticket pour les phases à élimination directe après ses victoires face au Mali (1-0) et contre le Gabon (2-0). Les Pharaons tenteront d’arracher leur qualification pour la finale face à la Guinée.

Battu d’entrée par le Maroc (1-2), le Syli junior s’est relancé face au Congo (3-1), avant de tenir en échec le Gabon (1-1). Contre les Egyptiens, les Guinéens vont devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer disputer leur première finale dans cette compétition.

Maroc-Mali

Hôte du tournoi, le Maroc reste sur trois victoires en autant de sorties. Les Lions de l’Atlas ont pris le dessus sur la Guinée (2-1), avant de balayer le Ghana (5-1) et le Congo (1-0). Une démonstration de force des Marocains qui vont tenter d’enchainer contre la sélection malienne.

Le Mali, loin d’être favori, avait démarré sa CAN par une victoire face au Gabon (3-1), avant de subir une défaite contre l’Egypte (0-1) puis de bien se reprendre contre le Niger (0-2). Les Aiglons devront être à 100 % pour tenter de contrecarrer les plans des Lionceaux, qui seront de surcroît poussés par leur public.

Le programme de mardi à la CAN U23 (heure en GMT+1)

18h, Egypte-Guinée (Demi-finale 1), Tanger.

21h, Maroc-Mali (Demi-finale 2), Rabat.

