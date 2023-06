CAN U23 2023: le Maroc étrille le Ghana (5-1) et file en demi-finale

Le Maroc a validé sa qualification pour les demi-finales de la CAN U23 après sa démonstration de force face au Ghana (5-1) mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A.

Hôte de la CAN U23, le Maroc est bien parti pour soulever le sacre, ou tout au moins arracher son ticket pour les JO Paris 2024. Les Lionceaux de l’Atlas se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi après leur victoire méritée face au Ghana, mardi soir. Au terme d’une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe A, les joueurs du Royaume chérifien se sont imposés sur le score fleuve de 5-1.

Dominateurs et précis dans les derniers gestes, les Marocains ont marqué 3 buts dans les trente premières minutes. Une réussite diabolique pour les locaux, qui ont cependant baissé d’intensité à l’approche de la pause. De quoi permettre aux Ghanéens de sortir la tête de l’eau. Ce qui leur a d’ailleurs permis de signer leur unique réalisation dans cette partie. Un but qui porte la marque de Salim Adams, qui a profité un ballon repoussé par la défense marocaine pour permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un score de 3-1.

Un sursaut d’orgueil des Black Meteors qui ne portera pas ses fruits. La faute notamment à la VAR et au manque d’inefficacité des attaquants. Tout le contraire des Lions marocains qui confortent leur avantage dans cette partie avec deux nouveaux buts dans cette seconde période. D’abord, par le joueur du Barça, Ez Abde, qui reprend parfaitement un tir de Saibari repoussé sur la ligne de but. Et ensuite, sur un contre attaque initié par Abde et conclu par Yanis Begraoui.

Le Maroc reprend donc la tête du groupe A, devant la Guinée qui a relancé son tournoi après sa victoire face au Congo (3-1) un peu plus tôt. Les Lions de l’Atlas affronteront les Diablotins lors de la dernière journée des phases de groupe, tandis que le Ghana se frottera à la Guinée dans une bataille pour la qualification.

