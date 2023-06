CAN U23 2023: la liste des Diables Rouges du Congo dévoilée

-Publicité-

Le sélectionneur national des U23 du Congo a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la compétition qui aura lieu au Maroc. Et Cyril Ndonga a fait appel à 21 Diables Rouges.

Qualifié pour la phase finale, le Congo sera également au rendez-vous de la CAN U23 qui débute le 24 juin prochain au Maroc. Alors que les Diables Rouges vont bientôt se rendre dans le royaume chérifien pour cette messe continentale, le sélectionneur national Cyril Ndonga a communiqué la liste des joueurs retenus pour aller défendre les couleurs du pays. Ils sont au total 21 appelés, dont 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants.

Le groupe démarre son stage de préparation ce mercredi avant de s’envoler pour le Maroc. Pour rappel, le Congo est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, de la Guinée et du Ghana. Il entre en compétition le 25 juin prochain face aux Blacks starlets.

Voici la liste des U23 congolais

Gardiens

Bissila Foutou. (Diables Noirs)

Yannick Makosso (FC Nathalys)

Ulrich Samba (Inter Club(

Défenseurs

Saiko Dijgo. (AC Léopards)

Hernest Malonga (Diables Noirs)

Berlhod Mbemba. (Diables Noirs)

Francis Nzamba. (Dinamo Tlbilissi)

Roussel Ngoulou. (Étoile du Congo)

Bowanda Ndecket. (AS Otohô)

Amour Dezougoula. (Inter Club)

Milieux

Julio Nganziani (AS Otohô)

Debond Ossebi (AC Léopards)

Borel Tomandzoto (AS Otohô)

Reich Kokolo. (Coton Sport)

Marvin Akiridzo (FC Metz)

Attaquants

Exaucé Nzaou. (JST)

Prince Sousou. (Diables Noirs)

Raema Bissila. (AC Léopards)

Archange Itsouka. (FC Drenca)

Joana Loulendo. (Étoile du Congo)

Ngatsé Kouori. (Étoile du Congo)

