CAN U23 2023: la Guinée torpille le Congo et se relance

Battue d’entrée par le Maroc, la Guinée a relancé sa CAN U23 après sa victoire méritée face au Congo (3-1) ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A.

Belle réaction de la Guinée. Quelques jours après son faux pas face au Maroc (1-2), le Syli junior retrouve le chemin de la victoire. Les Guinéens ont effet remporté leurs trois premiers points à la CAN U23 après leur succès face au Congo, ce mardi soir. Contre les Diablotins à Tanger, dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe A, les poulains de Morlaye Cissé se sont imposés sur le score de 3-1.

Lancé par Aguibou Camara qui a rapidement ouvert le score pour le Syli U23 (0-1, 10è), la Guinée va concéder l’égalisation avant la pause. Idéalement servi par Triomphe Kokolo, Yann Ngatse trompa le portier guinéen pour pousser le cuir dans le but vide (1-1, 40è). Tout était donc à refaire pour les Guinéens qui ne désespéraient pas pour autant.

- Publicité-

Plus agressifs au retour des vestiaires, les hommes de Cissé vont reprendre l’avantage quelques minutes plus tard. Sur une action de contre, le défenseur Ndecket Bowamba déviait dans ses propres buts un centre en retrait de Salifou Soumah pour Algassime Bah (1-2, 54e). Et à cinq minutes du temps règlementaire, Soumah, décalé seul sur la droite par Tidiany Bangoura, enveloppait parfaitement la balle du gauche et trouvait le coin du filet de Samba (1-3, 84e).

La Guinée remonte donc dans le classement et revient à la deuxième place, devant le Ghana, massacré par le Maroc dans l’autre rencontre de cette poule. Le Syli junior défiera d’ailleurs les Black Meteors lors de la dernière journée. Une rencontre décisive pour les deux équipes dont le vainqueur validera son ticket pour les demi-finales.

Articles similaires