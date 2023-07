CAN U23 2023: éliminé par le Maroc, l’Egypte accuse l’arbitrage

-Publicité-

L’Egypte ne digère pas sa défaite en finale de la CAN U23 2023, battu par le Maroc (2-1) le weekend dernier. Le sélectionneur des jeunes Pharaons, Rogério Micale, s’en est pris à l’arbitrage, responsable selon lui, de cette désillusion des siens.

Le sélectionneur des U23 de l’Egypte, Rogério Micale, avait du mal à avaler la pilule suite à la défaite concédée par son équipe à Rabat le weekend dernier, en finale de la CAN U23 2023, contre le Maroc. Les Pharaons s’étaient inclinés sur le score de 2-1, laissant ainsi leur trône aux Lionceaux de l’Atlas. Une désillusion que n’arrive pas à digérer le technicien brésilien.

Mais c’est surtout la manière qui a fait sortir l’ancien international brésilien de ses gonds, et les nombreuses erreurs d’arbitrage dont les Egyptiens avaient été victimes, selon lui. Les visiteurs avaient en effet joué à 10 contre 11 pendant plus de 100 minutes après l’expulsion de leur attaquant Mahmoud Saber, auteur de l’unique but des Pharaons (18è). Une décision jugée injuste dans le camp égyptien.

L’Égypte pas tendre avec l’arbitrage

En conférence de presse, le sélectionneur des Pharaons U23, Rogério Micale, a pointé du doigt l’arbitrage qu’il estime ne pas avoir été à la hauteur du rendez-vous. « C’était un grand match. Nous avons dominé le match dès le début en termes de performance et de résultat jusqu’à ce qu’un de nos joueurs soit expulsé. Nous avons réussi à continuer malgré notre infériorité numérique, ce qui nous a donné le sentiment d’avoir réalisé une grande finale. Il y a des choses qui se passent dans le football et dont on ne peut pas parler directement. Félicitations aux Maroc pour l’organisation et le titre, mais parfois l’arbitrage n’est pas à la hauteur », a notamment pesté le Brésilien.

« Je suis triste intérieurement. J’avais un certain plan pour et nous croyions en notre capacité à remporter le titre. Je remercie tous les supporters égyptiens pour leurs nobles sentiments, mais nous avons perdu à cause de facteurs indépendants de notre volonté, et cela arrive dans le football. Malgré notre infériorité numérique, nous avons bien joué et dominé par moments, et nous méritions bien mieux que cela », a-t-il ajouté.

L’Egypte ne remportera donc pas un deuxième titre continental dans cette compétition. Mais les Pharaons ne pleureront pas bien longtemps ce faux pas. L’équipe cairote a bientôt un autre challenge à disputer, cette fois-ci en France. Rogeiro Micale et ses hommes sont qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024. A noter que le Maroc et le Mali, en attendant peut-être la Guinée qui validera son ticket à l’issue d’un barrage intercontinental, sont les autres représentants de l’Afrique à ce tournoi olympique.

